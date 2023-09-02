المرشح الجمهوري راماسوامي يتعهد بمنع اندلاع حرب عالمية في حال انتخابه

وأضاف راماسوامي خلال كلمة ألقاها أمام أنصاره في نيوهامبشاير: "هناك العديد من الطروح في برنامجي للسياسة الخارجية. أولا وقبل كل شيء، تحقيق استقلال اقتصادي واضح عن الصين وتايوان. وبعد ذلك، التأكد من أننا لن نسمح بحرب عالمية ثالثة، وأخيرا، تعزيز المصالح الأمريكية مع الحلفاء الذين يشاركوننا رؤيتنا للمستقبل".



مرشح رئاسي أمريكي يتوقع زوال الولايات المتحدة عن الوجود بتحالف نووي روسي صيني

ولفت إلى أنه الوحيد بين مرشحي السباق الانتخابي الحالي الذي حدد بوضوح كيفية منع سيناريو الحرب".



وأعرب عن ثقته بأن الوضع حول تايوان يرتبط ارتباطا مباشرا بالنزاع في أوكرانيا، وأنه من غير المجدي للولايات المتحدة مواجهة الصين في ظل التعاون الوثيق بين بكين وموسكو.



وسبق أن حذر راماسوامي واشنطن من المواجهة المباشرة مع موسكو وبكين، حيث التحالف بين روسيا والصين يشكل أكبر تهديد عسكري للولايات المتحدة.



كما سبق وتعهد بقبول احتفاظ روسيا بالمناطق التي انضمت إليها في أوكرانيا، ورفع العقوبات المفروضة ضد موسكو في حال انتخابه.