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السبت 2 أيلول 2023 ساعة 07:35

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني على جسر القرم بزورقين مسيرين

الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني على جسر القرم بزورقين مسيرين
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد، أنه "في حوالي الساعة 2:10 بتوقيت موسكو يوم 2 سبتمبر، حاول نظام كييف من جديد تنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم بزورق مسير".

الدفاع الروسية: إحباط محاولة استهداف جسر القرم بزورق مسير تابع لقوات كييف
وأضاف البيان: "وتم تدمير زورق مسير أوكراني آخر في مياه البحر الأسود بعد 10 دقائق من ذلك".

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع مساء الجمعة 1 سبتمبر عن تدمير زورق مسير أوكراني كان يحاول استهداف جسر القرم عند الساعة 23:15 بتوقيت موسكو.

يذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت جسر القرم ما لا يقل عن مرتين هذه السنة، حيث تم إسقاط صاروخين أطلقا من منظومة "إس 200" في 12 أغسطس دون إصابتهما للهدف، وقبل ذلك تم استهداف الجسر بزورقين مسيرين في 17 يوليو، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالجسر.
رقم : 1079457
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