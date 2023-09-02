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السبت 2 أيلول 2023 ساعة 08:20

إصابة 16 زائرا إيرانيا في حادث سير بمحافظة واسط العراقية

إصابة 16 زائرا إيرانيا في حادث سير بمحافظة واسط العراقية
وقال علي محمدي إنه في ضوء التنسيقات التي جرت فقد تم تسلم 7 من المصابين من الجانب العراقي ونقلوا إلى مستشفى "الإمام الحسين (ع)" في مدينة مهران، وفي وقت لاحق تم تسلم المصابين التسعة الآخرين الذي نقلوا كذلك لهذا المستشفى.

يذكر أيضا أن 7 من الزوار الإيرانيين كانوا قد توفوا بسبب الجراح البليغة التي أصيبوا بها إثر اندلاع النيران في الحافلة التي كانوا يستقلونها في أحد الطرق بمحافظة واسط يوم الثلاثاء الماضي.

كما وقع حادثا سير في الناصرية والبصرة قبل عدة أيام، مما أديا إلى وفاة وإصابة العديد من الزوار الإيرانيين.
رقم : 1079466
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