الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 أيلول 2023 ساعة 08:25

وقفة للعشائر السورية ضد الاحتلالين الترکي والاميرکي وقسد

وقفة للعشائر السورية ضد الاحتلالين الترکي والاميرکي وقسد
رفضا للتواجد الامريكي والتركي على الاراضي السورية اجتمعت اليوم العشائر السورية بكافة اطيافها في مدينة حلب لتؤكد دعمها للجيش السوري ومؤازرتها له في تحرير كل شبر من سوريا من دنس الارهاب العالمي وعملائه.

وقال د. احمد الجاسم وهو من وجهاء قبيلة العكيدات:"في هذا اليوم شارکنا في هذا الملتقی لنجدد وقوفنا والتزامنا ضد الاحتلالين الاميرکي والترکي والمجموعات الانفصالية والعصابات الارهابية المسلحة التي تدعو الی التقسيم والانفصال عن سوريا".

وقال نوري عساف وهو من العشائر الكردية:"نحضر هذا الملتقی لنعبر عن وقوفنا مع الدولة السورية ونعلن ولاءنا للجمهورية العربية السورية ونستنکر کل الاعمال التي تقوم بها الوحدات العملية الانفصالية. نحن لسنا عملاء لأميرکا انما وطنيين موالين للجمهورية العربية السورية ونؤمن بقيادة السيد الرئيس الدکتور بشار الاسد".

كما طالب المجتمعون من العشائر الحكومة السورية بتشكيل مجلس للعشائر تحت راية الدولة يدعم كل حركات التحرر من الاحتلال وليكون عونا لاخوتهم وافراد عشائرهم في الجزيرة السورية في وجه الاحتلالين التركي والامريكي.

وقال احمد دحام الخرفان وهو من وجهاء قبيلة النعيم:"جئنا لنؤکد ان العشائر السورية کلها تقف صفاً واحداً خلف الجيش العربي السوري وقائده الدکتور بشار الاسد".

وقال عباس تركماني وهو من العشائر التركمانية:"لا للاحتلال الاميرکي ولاللاحتلال الترکي، نشجب الميليشيات الانفصالية قسد، نحن مع جيشنا العربي السوري بقيادة السيد الرئيس".

وأكدت كلمات ممثلي العشائر خلال الملتقى على ضرورة عودة الثروات الطبيعية والاقتصادية للدولة السورية فهي ملك للشعب السوري كله وتكاتف الجميع لتحريرها من الامريكي الغاصب وقوات قسد الانفصالية.

شيوخ العشائر العربية والترکمانية والکردية اجتمعت اليوم في حلب لتؤکد رفضها للإحتلالين الاميرکي والترکي ورفضها للمارسات قسد الانفصالية.
 
رقم : 1079468
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
2 أيلول 2023
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
1 أيلول 2023
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
1 أيلول 2023
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
1 أيلول 2023
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
1 أيلول 2023
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
31 آب 2023
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
31 آب 2023
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
31 آب 2023
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
31 آب 2023
نصر الله ومعادلاته الجديدة.. ما مدى تغيرها؟
نصر الله ومعادلاته الجديدة.. ما مدى تغيرها؟
31 آب 2023
هل تدخل ‘‘إسرائيل‘‘ غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
هل تدخل ‘‘إسرائيل‘‘ غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
31 آب 2023
‘‘السيدة الدبلوماسية الليبية‘‘ تسقط في فخ الصهاينة
‘‘السيدة الدبلوماسية الليبية‘‘ تسقط في فخ الصهاينة
31 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري