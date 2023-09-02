وقفة للعشائر السورية ضد الاحتلالين الترکي والاميرکي وقسد

رفضا للتواجد الامريكي والتركي على الاراضي السورية اجتمعت اليوم العشائر السورية بكافة اطيافها في مدينة حلب لتؤكد دعمها للجيش السوري ومؤازرتها له في تحرير كل شبر من سوريا من دنس الارهاب العالمي وعملائه.



وقال د. احمد الجاسم وهو من وجهاء قبيلة العكيدات:"في هذا اليوم شارکنا في هذا الملتقی لنجدد وقوفنا والتزامنا ضد الاحتلالين الاميرکي والترکي والمجموعات الانفصالية والعصابات الارهابية المسلحة التي تدعو الی التقسيم والانفصال عن سوريا".



وقال نوري عساف وهو من العشائر الكردية:"نحضر هذا الملتقی لنعبر عن وقوفنا مع الدولة السورية ونعلن ولاءنا للجمهورية العربية السورية ونستنکر کل الاعمال التي تقوم بها الوحدات العملية الانفصالية. نحن لسنا عملاء لأميرکا انما وطنيين موالين للجمهورية العربية السورية ونؤمن بقيادة السيد الرئيس الدکتور بشار الاسد".



كما طالب المجتمعون من العشائر الحكومة السورية بتشكيل مجلس للعشائر تحت راية الدولة يدعم كل حركات التحرر من الاحتلال وليكون عونا لاخوتهم وافراد عشائرهم في الجزيرة السورية في وجه الاحتلالين التركي والامريكي.



وقال احمد دحام الخرفان وهو من وجهاء قبيلة النعيم:"جئنا لنؤکد ان العشائر السورية کلها تقف صفاً واحداً خلف الجيش العربي السوري وقائده الدکتور بشار الاسد".



وقال عباس تركماني وهو من العشائر التركمانية:"لا للاحتلال الاميرکي ولاللاحتلال الترکي، نشجب الميليشيات الانفصالية قسد، نحن مع جيشنا العربي السوري بقيادة السيد الرئيس".



وأكدت كلمات ممثلي العشائر خلال الملتقى على ضرورة عودة الثروات الطبيعية والاقتصادية للدولة السورية فهي ملك للشعب السوري كله وتكاتف الجميع لتحريرها من الامريكي الغاصب وقوات قسد الانفصالية.



شيوخ العشائر العربية والترکمانية والکردية اجتمعت اليوم في حلب لتؤکد رفضها للإحتلالين الاميرکي والترکي ورفضها للمارسات قسد الانفصالية.

