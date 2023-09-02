الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 أيلول 2023 ساعة 08:47

إنتاج النفط الإيراني ارتفع بنحو 40% مع زيادة الاستثمار

إنتاج النفط الإيراني ارتفع بنحو 40% مع زيادة الاستثمار
وعن إشارة قائد الثورة إلى الإجراءات المتخذة في قطاع النفط والغاز قال أوجي: إن قائد الثورة صرح أن زيادة الاستثمار في صناعة النفط يجب أن تؤدي إلى زيادة الإنتاج، ومع زيادة الاستثمار، إزداد انتاج النفط الإيراني بما يقرب من 40%.

وأضاف وزير النفط الإيراني: إن مشروع المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي كان معطلا لمدة عشرين عاما.. وتم إبرام العديد من العقود بشأنه وكان العقد الأخير هو العقد الذي أبرم مع شركة توتال بقيمة 4.8 مليار دولار لتطوير المرحلة بالكامل، ولكن لم يحدث أي تقدم.

وأوضح: مع افتتاح المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي الذي تم قبل أيام بدأنا العمل بطاقة تتراوح بين 7 و10 ملايين متر مكعب يوميا، ومع زيادة عدد الآبار سنصل إلى 50 مليون متر مكعب.

وقال أوجي: في الساحة المشتركة لحقل بارس الجنوبي، توجد شركات عالمية قوية في الجانب المقابل لنا دون أي قيود، وفي هذا الجانب نتعرض لعقوبات شديدة، لكن على الرغم من كل هذا فإن إنتاجنا من الحقل يتفوق على إنتاج الدولة المجاورة.
مصدر : وكالات
رقم : 1079474
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
2 أيلول 2023
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
1 أيلول 2023
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
1 أيلول 2023
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
1 أيلول 2023
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
1 أيلول 2023
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
31 آب 2023
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
31 آب 2023
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
31 آب 2023
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
31 آب 2023
نصر الله ومعادلاته الجديدة.. ما مدى تغيرها؟
نصر الله ومعادلاته الجديدة.. ما مدى تغيرها؟
31 آب 2023
هل تدخل ‘‘إسرائيل‘‘ غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
هل تدخل ‘‘إسرائيل‘‘ غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
31 آب 2023
‘‘السيدة الدبلوماسية الليبية‘‘ تسقط في فخ الصهاينة
‘‘السيدة الدبلوماسية الليبية‘‘ تسقط في فخ الصهاينة
31 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري