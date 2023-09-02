الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 أيلول 2023 ساعة 08:56

قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية
ففي قلقيلية، أفادت مصادر محليّة، أن مواجهات اندلعت في ساعةٍ متأخرة الليلة الماضية مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، أصيب خلالها مواطنان أحدهما طفل.

وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت الشاب قصي شبيطة من داخل منتزه البلدة.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الشاب أمجد سهيل صلاح (21 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين.

وفي أريحا، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها الليلة الماضية، بلدة العوجا.

وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في بلدة العوجا عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط البلدة، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية للرد على الاعتداءات.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دوار جنوب الخليل، ونفذت حملة دهم.

وفي نابلس، اقتحمت محيط منطقة الطور ونفذت عمليات دهم.

وأمس الجمعة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، فقد ارتقى الشهيد عبد الرحيم فايز غنّام (36 عاما) شمال طوباس بعد استهدافه بالرصاص الحي في الرأس، وأصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات وقمع مسيرات مناهضة للاستيطان، وشن الاحتلال حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين، أحدهم أسير محرر.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي قرابة 200 مواطن من الضفة الغربية، أغلبهم من محافظات (الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين)، في حين بلغ عدد المعتقلين منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5000.
 
رقم : 1079477
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
2 أيلول 2023
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
1 أيلول 2023
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
1 أيلول 2023
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
1 أيلول 2023
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
1 أيلول 2023
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
31 آب 2023
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
31 آب 2023
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
31 آب 2023
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
31 آب 2023
نصر الله ومعادلاته الجديدة.. ما مدى تغيرها؟
نصر الله ومعادلاته الجديدة.. ما مدى تغيرها؟
31 آب 2023
هل تدخل ‘‘إسرائيل‘‘ غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
هل تدخل ‘‘إسرائيل‘‘ غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
31 آب 2023
‘‘السيدة الدبلوماسية الليبية‘‘ تسقط في فخ الصهاينة
‘‘السيدة الدبلوماسية الليبية‘‘ تسقط في فخ الصهاينة
31 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري