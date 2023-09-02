قوات الاحتلال تشن عمليات دهم واعتقال في الضفة الغربية

ففي قلقيلية، أفادت مصادر محليّة، أن مواجهات اندلعت في ساعةٍ متأخرة الليلة الماضية مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية، أصيب خلالها مواطنان أحدهما طفل.



وأضافت المصادر أن تلك القوات اعتقلت الشاب قصي شبيطة من داخل منتزه البلدة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، الشاب أمجد سهيل صلاح (21 عاما) من قرية فقوعة شمال شرق جنين.



وفي أريحا، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها الليلة الماضية، بلدة العوجا.



وقالت مصادر محلية، إن مواجهات اندلعت في بلدة العوجا عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط البلدة، أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان الذين ردوا بإطلاق الألعاب النارية للرد على الاعتداءات.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دوار جنوب الخليل، ونفذت حملة دهم.



وفي نابلس، اقتحمت محيط منطقة الطور ونفذت عمليات دهم.



وأمس الجمعة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، فقد ارتقى الشهيد عبد الرحيم فايز غنّام (36 عاما) شمال طوباس بعد استهدافه بالرصاص الحي في الرأس، وأصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات وقمع مسيرات مناهضة للاستيطان، وشن الاحتلال حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين، أحدهم أسير محرر.



واعتقلت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي قرابة 200 مواطن من الضفة الغربية، أغلبهم من محافظات (الخليل، ونابلس، ورام الله، وجنين)، في حين بلغ عدد المعتقلين منذ مطلع العام الجاري أكثر من 5000.

