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السبت 2 أيلول 2023 ساعة 10:34

رئيس الوزراء العراقي يصل منطقة شلمجة الحدودية جنوب غرب ايران

رئيس الوزراء العراقي يصل منطقة شلمجة الحدودية جنوب غرب ايران
وكان في استقبال رئيس الوزراء العراقي في منطقة شلمجة الحدودية النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر.

ويعد مشروع سكة ​​حديد شلمجة-البصرة مشروعا استراتيجيا بالنسبةة لإيران والعراق والتنمية في منطقة غرب آسيا، ويمكنه، بالإضافة إلى ربط السكك الحديدية بين البلدين، أن يكمل طرق النقل الدولية.

وبواسطة خط سكة الحديد من شلمجة إلى البصرة والذي يبلغ طوله 32 كيلومترا، سرتبط إيران بالبحر الأبيض المتوسط، كما يعتبر موقعاً مهماً لجميع دول غرب آسيا.

وقال النائب الاول للرئيس الايراني: سيتم استكمال هذا المسار المهم بتعاون البلدين خلال العامين المقبلين، في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وبعد عامين من المتابعة المستمرة ونأمل أن يكون مصدر خير وبركة لدولتي إيران والعراق وكذلك لدول المنطقة.

واعتبر ربط خطوط السكك الحديدية الإيرانية ب‍العراق وامتدادها إلى البحر الأبيض المتوسط بعد عدة عقود حدثا سعيدا وقال: سنشهد قفزة هائلة في التبادل التجاري بين البلدين مع استكمال مشروع الربط السككي شلمجة --بصرة".

وقال إن الدول التي تقع في شرق العالم، يمكنها الوصول والتواصل مع دول البحر الأبيض المتوسط من خلال هذا الخط السكة الحديد، كما نأمل أن يلعب هذا الخط دورا خاصا في تسهيل السفر بين إيران والعراق.

یذکر أنه أعلن مدير شركة السكك الحديدية الإيرانية، صرح أمس الجمعة، أن العراق سيبدأ الیوم السبت تنفيذ مشروع الربط السككي "شلمجة - بصرة" (في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران) بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من إيران والعراق.

وأضاف، تتمثل الجهود في تنفيذ المشروع حيث تم بناء حوالي 1.4 كيلومتر من هذا الطريق بعد 1600 عملية إزالة ألغام، ووصلنا إلى الحدود.

وتابع، تولت إيران مسؤولية إزالة الألغام بطول 16 كيلومتراً في نطاق الخطة وأنجزت هذه المهمة؛ كما أن إزالة الألغام من مسافة 16 إلى 18 كيلومتراً القادمة هي مسؤولية العراق.
مصدر : وكالات
رقم : 1079500
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