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السبت 2 أيلول 2023 ساعة 12:10

إيلون ماسك يحذر من خطورة بايدن على الديمقراطية

إيلون ماسك يحذر من خطورة بايدن على الديمقراطية
وكتب شيلينبرغر على موقع "X" في وقت سابق أن أسس النظام القانوني الأمريكي في العدالة والقانون تتعرض لـ"تهديد خطير".

وأضاف أن وزارة العدل الأميركية "تمنع بشكل محاكمة نجل الرئيس"، وفي الوقت نفسه "تسعى إلى احتجاز خصمه السياسي" الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتهم شيلينبرغر الرئيس بايدن "بتدمبر شرعية النظام الديمقراطي الأمريكي".

وفي يوليو الماضي اتهم رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر الرئيس بايدن بالكذب على الشعب الأمريكي بصفته نائبا للرئيس (2009-2017) لإخفاء تورط عائلته وابنه هانتر، في فساد الأوليغارشية الأوكرانية.
رقم : 1079532
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