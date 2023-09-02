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السبت 2 أيلول 2023 ساعة 12:39

الإضراب يعم عدة مدارس في جبل المكبر بالقدس المحتلة

الإضراب يعم عدة مدارس في جبل المكبر بالقدس المحتلة
وجاء الإضراب استجابة لدعوة لجنة أولياء الأمور المركزية لمدارس جبل المكبر، حيث بدأ بإضراب مفتوح في مدرستي السواحرة الثانوية للبنين، وابن الهيثم الإعدادية للبنين، ووقفة احتجاجية في مدرسة الصلعة الجديدة، رفضًا لقرارات الاحتلال بحق المدارس.

وأكدت اللجنة أن الإضراب مستمر حتى تستجيب بلدية الاحتلال إلى مطالبهم المشروعة، التي تقدمت بها مرارًا وتكرارًا دون جدوى، وتتمثل في: نقل طلاب مدرسة السواحرة الثانوية للبنين إلى مبنى مدرسة ابن الهيثم الإعدادية في منطقة واد الحمص، ونقل طلاب مدرسة ابن الهيثم الإعدادية للبنين إلى المبنى الجديد الكائن في حي الجعابيص، وتأمين مواصلاتهم، وذلك بعد رفض شركة السفريات نقل الطلاب لهذا العام.

ومن ضمن المطالب أيضًا، تقديم خطة عمل مستقبلية لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، واغلاق المباني المستأجرة التي لا تتناسب مع المواصفات المطلوبة.
رقم : 1079537
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