رئيس الصومال يؤكد عزم بلاده "على ملاحقة الإرهاب شبرا بشبر"

وقال إن "الجيش الوطني بالتعاون مع المقاومة الشعبية تمكن من تحرير مدن ومناطق ولايتي هيرشبيلي وغلمدغ وأن الوجهة الثانية ستكون العمليات العسكرية ضد فلول المتمردين المتواجدين في المناطق التابعة لولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند".



مقتل 18 عنصرا من حركة "الشباب" بعملية عسكرية جنوب الصومال

وأشار إلى أن الهدف من تصفية الإرهاب هو ضمان استقرار وإعادة الخدمات الأساسية، وإرساء البنية التحتية للسكان المحليين.



وأطلقت الحكومة الصومالية عملية عسكرية لتحرير أراضي البلاد من "الشباب" قبل عام، وحررت مناطق شاسعة وسط الصومال.



وفي وقت سابق أعلن الرئيس الصومالي أن الجيش سيقضي على حركة "الشباب" في غضون 5 أشهر.