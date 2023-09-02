إيران تقوم ببناء جسر متحرك على نهر أروند الحدودي مع العراق

وقال بذرباش في مراسم تنفيذ مشروع الربط السككي شلمجة - البصرة التي أقيمت بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد مخبر"، ورئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني": لم يتجز خط سكة حديد شلمجة - البصرة منذ حوالي 40 عاما لأسباب عديدة، لكن اليوم بدأ تنفيذ هذا المشروع بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني و ورئيس الوزراء العراقي.



وصرح أن الاتفاقيات المبدئية بين وزيري البلدين تم إبرامها خلال الأشهر القليلة الماضية وتم الإعداد لتنفيذ هذا المشروع.



وأضاف تمت عمليات البنية التحتية لهذا المشروع ودخل اليوم مرحلة التنفيذ.

واعرب عن امله بتفیذ هذا المشروع في اسرع وقت ممكن ملفتا ان طول خط سكة حديد يبلغ 32 كيلومترا ويقع 16 كيلومتر منه في الأراضي الإيرانية ويمتد 16 كيلومترا منه في العراق.



وأضاف تم الاتفاق على منح إيران الأراضي اللازمة المتاخمة لنهر أروند لبناء هذا الجسر.

وأوضح: قررنا تنفيذ وإكمال المشروع خلال عام كامل وفي حال عدم إكماله في هذه الفترة سيتفق الجانبان على الإجراءات اللازمة.



وأضاف أن تدشين هذا المشروع سيسهل نقل الزوار الإيرانيين للعراق للمشاركة في مراسم الأربعين.



وسيبلغ طول الخط السككي 32 كيلومترًا، وسيكون جاهزًا للتدشين خلال 18 شهرًا.

وتولت إيران مسؤولية إزالة الألغام بطول 16 كيلومتراً في اطار تنفيذ هذا المشروع وأنجزت هذه المهمة؛ وإزالة الألغام من مسافة 16 إلى 18 كيلومتراً هي مسؤولية العراق.



ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل السفر الرخيص بالسكك الحديدية للزوار الإيرانيين إلى العتبات المقدسة بالعراق.

