الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 أيلول 2023 ساعة 13:15

إيران تقوم ببناء جسر متحرك على نهر أروند الحدودي مع العراق

إيران تقوم ببناء جسر متحرك على نهر أروند الحدودي مع العراق
وقال بذرباش في مراسم تنفيذ مشروع الربط السككي شلمجة - البصرة التي أقيمت بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد مخبر"، ورئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني": لم يتجز خط سكة حديد شلمجة - البصرة منذ حوالي 40 عاما لأسباب عديدة، لكن اليوم بدأ تنفيذ هذا المشروع بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني و ورئيس الوزراء العراقي.

وصرح أن الاتفاقيات المبدئية بين وزيري البلدين تم إبرامها خلال الأشهر القليلة الماضية وتم الإعداد لتنفيذ هذا المشروع.

وأضاف تمت عمليات البنية التحتية لهذا المشروع ودخل اليوم مرحلة التنفيذ.
واعرب عن امله بتفیذ هذا المشروع في اسرع وقت ممكن ملفتا ان طول خط سكة حديد يبلغ 32 كيلومترا ويقع 16 كيلومتر منه في الأراضي الإيرانية ويمتد 16 كيلومترا منه في العراق.

وأضاف تم الاتفاق على منح إيران الأراضي اللازمة المتاخمة لنهر أروند لبناء هذا الجسر.
وأوضح: قررنا تنفيذ وإكمال المشروع خلال عام كامل وفي حال عدم إكماله في هذه الفترة سيتفق الجانبان على الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن تدشين هذا المشروع سيسهل نقل الزوار الإيرانيين للعراق للمشاركة في مراسم الأربعين.

وسيبلغ طول الخط السككي 32 كيلومترًا، وسيكون جاهزًا للتدشين خلال 18 شهرًا.
وتولت إيران مسؤولية إزالة الألغام بطول 16 كيلومتراً في اطار تنفيذ هذا المشروع وأنجزت هذه المهمة؛ وإزالة الألغام من مسافة 16 إلى 18 كيلومتراً هي مسؤولية العراق.

ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل السفر الرخيص بالسكك الحديدية للزوار الإيرانيين إلى العتبات المقدسة بالعراق.
 
رقم : 1079540
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
2 أيلول 2023
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
1 أيلول 2023
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
1 أيلول 2023
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
1 أيلول 2023
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
1 أيلول 2023
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
31 آب 2023
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
31 آب 2023
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
31 آب 2023
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
31 آب 2023
نصر الله ومعادلاته الجديدة.. ما مدى تغيرها؟
نصر الله ومعادلاته الجديدة.. ما مدى تغيرها؟
31 آب 2023
هل تدخل ‘‘إسرائيل‘‘ غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
هل تدخل ‘‘إسرائيل‘‘ غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
31 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟