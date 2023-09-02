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السبت 2 أيلول 2023 ساعة 16:11

بعد 4 ايام من الإنقلاب.. الجيش الغابوني يعید فتح حدود البلاد

بعد 4 ايام من الإنقلاب.. الجيش الغابوني يعید فتح حدود البلاد
وقال الكولونيل أولريش مانفومبي مانفومبي، المتحدث باسم "لجنة انتقال واستعادة المؤسسات"، إنّه "حرصاً على الحفاظ على احترام سيادة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا وجميع الدول في جميع أنحاء العالم، ومن أجل تعزيز استمرارية الدولة مع إظهار رغبتنا الأكيدة في الحفاظ على التزاماتنا الدولية، تقرر إعادة فتح الحدود".
 
وتعهد الجنرال بريس أوليغي نيغما، الذي تم اختياره قائد الانقلاب العسكري، أمس الجمعة، بـ إعادة تنظيم المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديمقراطية، وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان".
 
وقال نيغما إنّ "حلّ المؤسّسات"، الذي أعلنه الأربعاء خلال الانقلاب، "هو أمر موقت"، موضحاً أنّ الهدف "إعادة تنظيمها، بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية، على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا".
 
يأتي ذلك في وقت سيعين قائد الحرس الجمهوري بريس أوليغي نغيما، يوم الاثنين المقبل، رئيساً انتقالياً لفترة لم تحدد حتى الآن.
 
ووعد نغيما بـ"إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل" واحترام كل "التزامات" الغابون، سواء كانت "خارجية أو داخلية".
رقم : 1079560
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