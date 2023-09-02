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السبت 2 أيلول 2023 ساعة 17:04

القوات الجوية الإيرانية تتسلم طائرات تدريب روسية "ياك-130"

القوات الجوية الإيرانية تتسلم طائرات تدريب روسية "ياك-130"
وأفادت وكالة "تسنيم" بأن القوات الجوية الإيرانية تسلمت طائرات تدريب روسية "ياك-130"، وباشرت استخدامها.
 
وبحسب الوكالة ، فإن طائرة "ياك 130" هي طائرة تدريب قتالي متقدمة صممت وأنتجت من قبل مؤسسة "ياكولوف" الروسية، وقادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري مقاتلات الجيل الرابع.
 
وتم تصميم هذه الطائرة لتحل محل طائرة التدريب L-39 بناء على طلب من الجيش الروسي، وتوفر قدرات الطيران بطائرات الجيل 4++ مثل سوخوي 35 وطائرات الجيل الخامس مثل سوخوي 57.
 
وأفادت الوكالة بأن موسكو وطهران تعتزمان توقيع اتفاق للتعاون في إنتاج وصيانة الطائرات والمروحيات.
 
ويبدي الغرب قلقه من تعزيز التعاون بين موسكو وطهران.
رقم : 1079568
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