قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)

جاء ذلك لدى اجابة سماحته على رسالة رفعها جمع من الطلاب والتلاميذ الذين تخرجوا من احدى المدارس في طهران خلال الأيام القلائل الماضية.

وقد طلب هؤلاء الطلبة والتلاميذ قبل توجههم الى كربلاء المقدسة وزيارة مرقد الامام الحسين (ع) من سماحته التوجيهات لتكون مشاركتهم في هذه الشعيرة الاسلامية أكثر نفعا.

وأجاب قائد الثورة على رسالة هؤلاء الطلاب والتلاميذ بما يلي:

بسمه ‌تعالی

تقبل الله منكم الزيارة يا اعزائي، عليكم عدم تفويت فرصة الانابة والتوسل الى الله تبارك وتعالى في هذه المسيرة المقدسة، وعليكم أيضا أن تغتنموا فرصة التأمل والتفكير في جهاد سيد الشهداء الامام الحسين (ع) وهدفه والتضحيات الجسيمة التي قدمها لله تبارك وتعالى ومنح بسببهما الكثير من البركة، والذي يجب يكون ذلك هدفا لكل انسان مؤمن.

إسألوا الله تبارك وتعالى أن يتفضل عليكم بالمزيد من التوفيق والهداية، والثبات في هدفكم.