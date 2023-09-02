مقتل قائد في البوليساريو و4 مقاتلين صحراويين بقصف مغربي

والصحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة يُسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبيّة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير هذه المنطقة.

وذكرت الوكالة أنّه بتاريخ يوم 01 أيلول/سبتمبر 2023، قتل عضو الأمانة الوطنيّة للجبهة، وقائد الناحية العسكريّة السادسة المقاتل أبا عالي حمودي رفقة أربعة من رفاقه الأبطال.

وعلى الأثر، أعلنت الرئاسة الصحراويّة الحداد ثلاثة أيّام اعتبارا من اليوم السبت.

وذكر موقع Ecsaharaui الإخباري الصحراوي من جهته أنّه “في أعقاب معارك في منطقة المحبس، ردّت القوّات الجوّية المغربيّة باستخدام مسيّرتين من صنع إسرائيلي”.

ولم يتسنّ الحصول على تأكيد من الجانب المغربي.

يأتي ذلك في وقت “شرع الجمعة وفد من الولايات المتحدة الأميركية يقوده جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية والمكلف بشمال إفريقيا بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، في زيارة للطرف الصحراوي في إطار الجهود المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.

في نيسان/أبريل 2021 قُتل مسؤول عسكري صحراوي آخر هو قائد “الدرك الوطني” الداه البندير في قصف شنّته مسيّرة في منطقة تفاريتي.