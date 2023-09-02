الصفحة الرئيسية
0
السبت 2 أيلول 2023 ساعة 17:58

مقتل قائد في البوليساريو و4 مقاتلين صحراويين بقصف مغربي

مقتل قائد في البوليساريو و4 مقاتلين صحراويين بقصف مغربي
والصحراء الغربيّة مستعمرة إسبانيّة سابقة يُسيطر المغرب على 80 في المئة من أراضيها ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبيّة لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “بوليساريو” إلى إجراء استفتاء لتقرير مصير هذه المنطقة.
 
وذكرت الوكالة أنّه بتاريخ يوم 01 أيلول/سبتمبر 2023، قتل عضو الأمانة الوطنيّة للجبهة، وقائد الناحية العسكريّة السادسة المقاتل أبا عالي حمودي رفقة أربعة من رفاقه الأبطال.
 
وعلى الأثر، أعلنت الرئاسة الصحراويّة الحداد ثلاثة أيّام اعتبارا من اليوم السبت.
 
وذكر موقع Ecsaharaui الإخباري الصحراوي من جهته أنّه “في أعقاب معارك في منطقة المحبس، ردّت القوّات الجوّية المغربيّة باستخدام مسيّرتين من صنع إسرائيلي”.
 
ولم يتسنّ الحصول على تأكيد من الجانب المغربي.
 
يأتي ذلك في وقت “شرع الجمعة وفد من الولايات المتحدة الأميركية يقوده جوشوا هاريس، نائب مساعد وزير الخارجية والمكلف بشمال إفريقيا بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، في زيارة للطرف الصحراوي في إطار الجهود المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.
 
في نيسان/أبريل 2021 قُتل مسؤول عسكري صحراوي آخر هو قائد “الدرك الوطني” الداه البندير في قصف شنّته مسيّرة في منطقة تفاريتي.
رقم : 1079570
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
2 أيلول 2023
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
1 أيلول 2023
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
1 أيلول 2023
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
1 أيلول 2023
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
1 أيلول 2023
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
31 آب 2023
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
31 آب 2023
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
31 آب 2023
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
31 آب 2023
نصر الله ومعادلاته الجديدة.. ما مدى تغيرها؟
نصر الله ومعادلاته الجديدة.. ما مدى تغيرها؟
31 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟