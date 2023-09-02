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السبت 2 أيلول 2023 ساعة 20:24

السوداني يوجه القطعات الأمنية في كركوك بفرض حظر التجوال

السوداني يوجه القطعات الأمنية في كركوك بفرض حظر التجوال
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله في بيان: إن" القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه القطعات الأمنية في محافظة كركوك بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة".
 
وأضاف، أن" السوداني شدد على أن تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كانت، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية".
 
وتابع، أن" القائد العام للقوات المسلحة وجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق".
 
ودعا السوداني، بحسب البيان،" جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية، إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".
 
,قال مسؤولون محليون إن مدنيا واحدا على الأقل قتل، واصيب ثمانية آخرون حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد.
 
وتشهد مدينة كركوك منذ ايام احتجاجات بعد تسريبات بصدور أوامر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باخلاء مقر عمليات كركوك، وتسليمه لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وكان المقر يعود للحزب الديمقراطي قبل إخلائه عام ألفين وسبعة عشر عندما سيطرت عليه القوات العراقية عقب اجراء استفتاء في منطقة كردستان.
رقم : 1079579
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