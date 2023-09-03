الصفحة الرئيسية
0
الأحد 3 أيلول 2023 ساعة 14:45

مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي

مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
وأطلع السيد العامري مستشار الأمن القومي السيد الأعرجي على آخر الاستعدادات والاجراءات التي يقوم بها المعهد العراقي للحوار وكلية العلوم السياسية بجامعة بغداد لعقد المؤتمر الذي يحمل عنوان “العراق والتغير المناخي.. انعكاسات الأمن والتنمية” الذي ستنطلق فعالياته في مطلع تشرين 2023.

وتسلم مستشار الأمن القومي دعوة للحضور والمشاركة، في الجلسة الخاصة بمستشاري الامن القمي في دول جوار العراق الستة.كاشفاً عن دعوة ومشاركة وزراء البيئة والمياه في دول جوار العراق في فعاليات المؤتمر ايضا.

وأكد السيد الأعرجي إنه “في ظل الآثار الكارثية لتغير المناخ لا بد للجهود أن تبدأ على الفور لوضع المعالجات”، داعياً إلى إطلاق مبادرات من شأنها التخفيف من تغيرات المناخ ومكافحة التصحر والجفاف.

وتواصل اللجنة التحضيرية توجيه الدعوات للشخصيات والمنظمات المحلية والدولية للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ الدولي باعتباره أحد أهم الأحداث في البلاد.
رقم : 1079704
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
2 أيلول 2023
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
1 أيلول 2023
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
1 أيلول 2023
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
1 أيلول 2023
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
الحكومة الإسرائيليّة وأخطار الحرب الشاملة
1 أيلول 2023
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
هل تدخل "إسرائيل" غينيس في جرائمها ضد الفلسطينيين؟
31 آب 2023
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
من خلال ربط روسيا بالخليج الفارسي..."إيران" الطريق السريع التجاري للسكك الحديدية في المنطقة
31 آب 2023
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
"إسرائيل" واستجداء الأمم المتحدة.. ما علاقة حزب الله؟
31 آب 2023
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
انقلاب النيجر.. المسمار الاخير في نعش الاستعمار الفرنسي لأفريقيا
31 آب 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟