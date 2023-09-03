مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي

وأطلع السيد العامري مستشار الأمن القومي السيد الأعرجي على آخر الاستعدادات والاجراءات التي يقوم بها المعهد العراقي للحوار وكلية العلوم السياسية بجامعة بغداد لعقد المؤتمر الذي يحمل عنوان “العراق والتغير المناخي.. انعكاسات الأمن والتنمية” الذي ستنطلق فعالياته في مطلع تشرين 2023.



وتسلم مستشار الأمن القومي دعوة للحضور والمشاركة، في الجلسة الخاصة بمستشاري الامن القمي في دول جوار العراق الستة.كاشفاً عن دعوة ومشاركة وزراء البيئة والمياه في دول جوار العراق في فعاليات المؤتمر ايضا.



وأكد السيد الأعرجي إنه “في ظل الآثار الكارثية لتغير المناخ لا بد للجهود أن تبدأ على الفور لوضع المعالجات”، داعياً إلى إطلاق مبادرات من شأنها التخفيف من تغيرات المناخ ومكافحة التصحر والجفاف.



وتواصل اللجنة التحضيرية توجيه الدعوات للشخصيات والمنظمات المحلية والدولية للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ الدولي باعتباره أحد أهم الأحداث في البلاد.