الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 07:51

رئيسي: السبيل الأكثر تاثيرا في التصدي للإرهاب هو احترام وحدة أراضي دول المنطقة

رئيسي: السبيل الأكثر تاثيرا في التصدي للإرهاب هو احترام وحدة أراضي دول المنطقة
وأشار السيد إبراهيم رئيسي لدى استقباله مساء الاحد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الى القواسم الحضارية والتاريخية المشتركة بين البلدين معربا عن أمله في تحسن مستوى التعاون الثنائي في الولاية الجديدة لرئاسة أردوغان اكثر فاكثر، وأن تقود الى تعزيز التعاطي الاقليمي والدولي للجانبين.

وفي إشارة إلى مخاوف تركيا الأمنية في المنطقة، اعتبر الرئيس الايراني أن السبيل الأكثر تاثيرا في التصدي للإرهاب هو احترام السيادة الوطنية ووحدة التراب لجميع دول المنطقة وأوضح: الممارسة الفعالة للسيادة الوطنية لأي حكومة على جميع أراضيها هي أفضل وسيلة لمنع الأنشطة الإرهابية، والمناهضة للأمن.

وقال رئيسي انه نظرا لضرورة مواجهة تواجد الدول الأجنبية في مناطق مختلفة بما فيها القوقاز، أكد على تسوية المشاكل من خلال الحوار والتعاون بين دول كل منطقة.

واعتبر الرئيس الايراني تفعيل لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة من شانه تسهيل مسار التعاطي التجاري بين البلدين واستثمار الطاقات المتبادلة.

بدوره صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في هذا اللقاء ، أن إيران وتركيا لديهما طاقات كبيرة لتوسيع وتعزيز تعاونهما وتعاطيهما مع بعضهما البعض، مشيرا الى امكانية النهوض بمستوى التبادلات التجارية الثنائية إلى 30 مليار دولار، ومؤكدا عزم تركيا لتحقيق هذا الهدف.

وذكر وزير الخارجية التركي أن توسيع مستوى التفاعل بين البلدين يتطلب اهتماما خاصا ودعما من رئيسي إيران وتركيا، وطلب دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعضوية البلاد في مجموعة بريكس فضلا عن الحوار والتعاون بين البلدين في مجال حل القضايا الإقليمية.
 
رقم : 1079807
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
4 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
4 أيلول 2023
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
4 أيلول 2023
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
3 أيلول 2023
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
2 أيلول 2023
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
1 أيلول 2023
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
1 أيلول 2023
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
1 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى