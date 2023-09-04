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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 08:24

مقاتلة "سو-34" تستخدم لأول مرة صاروخ "كينجال" في أوكرانيا

مقاتلة "سو-34" تستخدم لأول مرة صاروخ "كينجال" في أوكرانيا
وصرح مصدر في وزارة الدفاع بأن "مقاتلة "سو-34" أطلقت لأول مرة صاروخ "كينجال" فرط الصوتي بمهمة في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وتم رفع أسماء أفراد الطاقم المشاركين في المهمة لتقليدهم أوسمة الشرف".

وصاروخ "كينجال" هو الأحدث في ترسانة الصواريخ الباليستية فرط صوتية الروسية، وتم تحديث مقاتلتي "سو-34" و"ميغ-31كا"، وقاذفة "تو-22إم3" الإستراتيجية لتزويدها بهذا النوع من الصواريخ.

وتفوق سرعة صاروخ "كينجال" سرعة الصوت بعشرة أضعاف، ويبلغ مداه أكثر من ألفي كيلومتر، وقادر على المناورة والإفلات من أي دفاعت جوية، كما يمكن تزويده برؤوس حربية تقليدية ونووية بوزن نصف طن لتدمير الأهداف البرية، والبحرية.
رقم : 1079818
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