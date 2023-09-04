الشيخ البغدادي: إيران تشهد تطوراً لافتاً في مختلف الميادين

ومن ضمن هذه الميادين التطور العسكري ببركة رعاية وحكمة قائد الجمهورية الإسلامية الإمام الخامنئي (دام ظله) وسهر المسؤولين وبالأخص قادة الحرس والأمن الذين يعملون في الليل والنهار على حفظ نظام الجمهورية وحماية المنجزات، حيث يحاول الأعداء عبثاً العمل على تخريب هذه الإنجازات ومنها الدور الريادي لإيران في استقرار المنطقة”.



وخلال تقديم واجب العزاء برحيل عقيلة عضو مجلس خبراء القيادة سماحة الشيخ محسن الآراكي في مدينة قم المقدسة، تابع الشيخ البغدادي “لقد أدرك هؤلاء الأعداء وبالأخص الكيان الإسرائيلي المؤقت مدى التفوّق الذي حقّقه نظام الجمهورية الإسلامية، حيث بات الأمل الوحيد المتبقي عند هؤلاء هو العبث الأمني، ولكن سرعان ما اكتشفوا أنّ هناك موانع حقيقية تردعهم من العبث في المنجزات وأنّ اليد التي ستمتد إلى أمن البلاد سوف تقطع”.



واعتبر الشيخ البغدادي “أنّ المنهج التكفيري هو الأخطر على الأمة الإسلامية، وهذا يُحتّم علينا تفعيل العمل التقريبي والوحدة بين المسلمين، واليوم الجمهورية الإسلامية وحزب الله يُمثلان العمود الفقري في إطار مشروع الوحدة بين المسلمين”.