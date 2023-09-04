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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 10:03

السودان.. فرق المساعدات الإنسانية تواجه صعوبات مع استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم

السودان.. فرق المساعدات الإنسانية تواجه صعوبات مع استمرار الاشتباكات بين الجيش والدعم
وأفاد مراسلنا بأن الاشتباكات تجددت اليوم الاثنين بين طرفي الصراع حيث أطلقت وحدات المدفعية الثقيلة التابعة للجيش عشرات القذائف طويلة المدى من "قاعدة كرري" العسكرية شمالي مدينة أمدرمان، مستهدفة مواقع انتشار قوات الدعم السريع وسط وشرقي أم درمان بينما.

من جانبها ردت قوات الدعم السريع بإطلاق قذائف صاروخية من مواقع تمركزاتها في مدينة الخرطوم بحري باتجاه المناطق التي يتمركز فيها الجيش بأحياء كررى شمالي المدينة، ويرافق ذلك تحليق طائرات الاستشكاف التابعة للجيش التي كثفت من طلعاتها الجوية في عدة جبهات بالخرطوم وأم درمان.

أما في الخرطوم فقد نفذت مقاتلة حربية صباح اليوم غارة جوية على أهداف جديدة تابعة للدعم السريع وسط العاصمة.

ونشر عناصر يتبعون لقوات الدعم السريع مقاطع فيديو تُظهر وجودهم حول محيط قيادة سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوبي الخرطوم في وقت أعلن فيه الجيش أمس تأمينه لمحيط سلاح المدرعات التابع له.

أما الوضع الإنساني فقد ازداد تفاقما حيث يحتاج أكثر من نصف السودانيين لمساعدة إنسانية، فيما بات 6 ملايين منهم على شفا المجاعة بحسب منظمات إنسانية.

وتهدد المعارك والجوع بانهيار السودان وإغراق المنطقة في كارثة إنسانية بحسب تأكيدات الأمم المتحدة التي قالت إنها لم تتلق سوى ربع وعود التمويل، وتواجه عقبات بيروقراطية لنقل المساعدة.
 
رقم : 1079842
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