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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 10:40

مسؤول تركي: مستعدون لإزالة العوائق أمام التبادل التجاري مع إيران

مسؤول تركي: مستعدون لإزالة العوائق أمام التبادل التجاري مع إيران
وقال عادل جونيت أكبال القنصل العام الجديد لجمهورية تركيا في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان غربي شمال غرب ايران: إن الثقافة الغنية والعريقة لمنطقة أذربيجان غربي والناس الطيبين في هذه المنطقة بالإضافة إلى وجود قواسم مشتركة ثقافية واجتماعية بين البلدين، امور مهمة للغاية.

وأكد أنه ينبغي ازالة العوائق أمام التبادلات الاقتصادية بين البلدين إيران وتركيا، و"سنبذل قصارى جهدنا في هذا الصدد".

وأضاف أكبال: سنحاول بكل ما أوتينا من قوة إزالة معوقات العمل وتعزيز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية بين البلدين لتفعيل قدرات التعاون الثنائي.

وأشار إلى الملتقى المرتقب لمحافظي أذربيجان غربي والمحافظات الحدودية التركية المزمع عقده قريبا في مدينة فان التركية، وأضاف: مع انعقاد هذا الملتقى قريبا، ستعقد اجتماعات متخصصة بين محافظي الجانبين، وهذا الجهد المبذول يدل على وجود عزم على إزالة العوائق الحدودية.

وصرح القنصل العام الجديد لتركيا في مدينة أرومية أن 70٪ من القضايا بين البلدين تتعلق بالمحافظات الحدودية التركية ومحافظة أذربيجان غربي، وقال: من أجل رفع مستوى التجارة الشاملة، يجب أيضًا تحسين البنى التحتية المستهدفة. وبناء على ذلك نسعى لحل مشاكل منشآت الحدود في الجانب التركي المقابل لحدود بازركان.

وأعرب أكبال عن تقديره للاهتمام الخاص الذي أبداه محافظ أذربيجان غربي في تطوير التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والجمهورية التركية، وقال: ان شعبي تركيا وايران كانا على الدوام على مدى اعوام طويلة الى جانب بعضهما بعضا كأصدقاء وأخوة دون أي مشاكل، وهذا الامر يترسخ يوما بعد يوم في ظل الاهتمام الخاص المبذول من قبل المسؤولين في البلدين وخاصة محافظ أذربيجان غربي.
مصدر : وكالات
رقم : 1079859
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