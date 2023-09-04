كنعاني: "وثيقة سبتمبر" استمرار للمفاوضات بین إيران ومجموعة 4+1

وقال ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي ردا على سؤال مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني الأخيرة بشأن "وثيقة سبتمبر" بين إيران والولايات المتحدة، قال: إن "وثيقة سبتمبر" ليست وثيقة جديدة وهي استمرار لعملية المفاوضات بین إيران ومجموعة 4+1.



وأضاف: في سبتمبر 2022، كنا مستعدين لانهاء المفاوضات بين إيران والأطراف المتبقية وعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي لكن الإدارة الأميركية وشركائها الأوروبيين أهدرت تلك الفرص بحساباتها الخاطئة بالنظر إلى أعمال الشغب الداخلية في إيران من جهة والتطورات في أوكرانيا من جهة أخرى.



وأضاف:كانت النتيجة تجنبهم استكمال عملية التفاوض ولقد أثبتوا مرة أخرى أنهم لا يملكون الإرادة الحقيقية اللازمة لعودة الأطراف إلى الاتفاق النووي والإلتزام بتعهداتهم، لافتا أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان قام بشرح هذا الموضوع ولا يوجد أي غموض في نصه.



وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بخصوص ادعاءات وسائل الإعلام الغربية بشأن بيع النفط والعلاقات التجارية مع إيران: قد يتم الإدلاء بتصريحات إعلامية لغرض ما.



وقد أعلنت إيران مرارا وتكرارا أنها ملتزمة بالمسار الدبلوماسي، لكنها لن تنتظر نتائج المفاوضات النووية أو وجهة نظر الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بعلاقات إيران التجارية مع الدول الأخرى، وستسعى بجدية إلى تحييد الحظر.



وتابع: نستخدم كافة الأساليب القانونية لإحقاق حقوق الشعب الإيراني وقد استخدمت إيران القدرات الموجودة في عملية علاقاتها مع دول أخری وتحاول العديد من الدول تحسين التعاون معنا.



وقال كنعاني: تمكنا من تصدير نفطنا والحفاظ على مكانتنا رغم الحظر ولا شك أن الحظر الجائر خلق قيودا على إيران وشركائها، لكن إيران أثبتت أنها لن تكون مقيدة بالحظر.



وبشأن إنجازات السياسة الخارجية لحكومة الرئیس اية الله ابراهيم رئيسي وضمان المصالح الاقتصادية للبلاد: من الطبيعي أن يسعى الجهاز الدبلوماسي إلى تطوير علاقات البلاد الخارجية مع من يريد التواصل معنا في إطار الاحترام المتبادل.



وأضاف: وزارة الخارجية مسؤولة عن تنظيم وتنفيذ السياسة الخارجية، وفي الحكومة الثالثة عشرة، تقرر تخصيص جزء كبير من قدرة النظام الدبلوماسي لتطوير العلاقات التجارية الخارجية.



وتابع : خلال هذه الفترة شهدنا تحسنا في مكانة إيران الإقليمية والدولية وتطوراً ملموساً في مجال التواصل مع دول الجوار، وهذا مؤشر على الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة.



واعتبر أن عضوية إيران في المنظمات الدولية والإقليمية، بما في ذلك مجموعة بريكس، والتوقيع على وثائق التعاون الشامل والثنائي مع الدول الشقیقة مؤشرة على تطور علاقاتنا التجارية ، مضیفا أن مجموعة هذه العوامل قد أدت إلى تحقيق إنجازات جيدة في زيادة حجم التبادلات التجارية الخارجية الإيرانية.



موقف إيران من العلاقات مع تركيا وسوريا



وفيما يتعلق بلقاءات وزير الخارجية الإيراني مع نظيريه السوري والتركي في الأيام الأخيرة، قال كنعاني: إن موقف إيران من العلاقات بين البلدين واضح تماما. وعبر أمیر عبداللهیان أمس الأحد عن وجهة نظر إيران في هذا الصدد بشكل كامل.



وأضاف أن جزءا من قضايانا مع سوريا وتركيا يتعلق بالقضايا الثنائية وايران تأمل أن تثمر هذه المحاولات في إطار الجهود الممستمرة انطلاقا من ضرورة إصلاح العلاقات بين البلدين.