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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 12:00

سرايا القدس توجه ضربات مكثفة للعدو في جنين

سرايا القدس توجه ضربات مكثفة للعدو في جنين
ونقلت مصادر صحفية عن السرايا قولها في بلاغ عسكري، أن جيش الاحتلال اقتحمت قواته وآلياته "في محاولة فاشلة جديدة"، أكثر من محور بغطاء جوي بطائرات المروحية والمسيرة (درون).

وأشارت السرايا إلى أنه منذ اللحظات الأولى لتسلل القوات الخاصة على محور الحي الغربي تمكن مجاهدو سرايا القدس - كتيبة جنين من اكتشاف القوة المتسللة واستهدافها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وخوض اشتباك مباشر معها وإفشال ما كانت تسعى للوصول إليه.

كما وجه مجاهدو السرايا ضربات مكثفة صوب قوات الاحتلال وآلياته التي وصلت للحي الغربي وتمركزت على أطراف المخيم وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة محققين إصابات مباشرة.

كما استهدف مجاهدو سرايا القدس، طائرات الاحتلال المسيرة (درون) في سماء المخيم بصليات كثيفة من الرصاص وتمكنوا من إسقاط إحداها والسيطرة عليها.

فيما تمكنت وحدة الهندسة في كتيبة جنين من تفجير سلسلة من العبوات المعدة مسبقاً في آليات الاحتلال محققين إصابات مباشرة فيها، واستهداف عدد من تمركزات قناصة الاحتلال على بعض المنازل.

وأكد مجاهدوا السرايا أن العدو حاول كما في كل مرة أن يفرض قوته على المدنيين الآمنين وممتلكاتهم بتفجير طائرة مفخخة في حي الحواشين من أجل أن يغطي على صورة الفشل الذي مني به تحت أقدام مجاهدينا.

ووجهت سرايا القدس رسالة للمواطنين الفلسطينيين الصامدين الصابرين في مدينة جنين ومخيمها الصامد مخيم جنين الفداء قائلة: "كنتم ولا زلتم صمام الأمان والدرع الحامي لأبنائكم المجاهدين الذين يبذلون الغالي والنفيس لصد أي عدوان يشنه هذا العدو الغاشم على أبناء شعبنا".
رقم : 1079882
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