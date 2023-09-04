إردوغان وصل إلى سوتشي للقاء بوتين

وفي وقت سابق اليوم ذكرت صحيفة “Milliyet” التركية أن “الرئيس رجب طيب إردوغان سيجدد خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي اليوم إعلان استعداده للوساطة في حل أزمة أوكرانيا”.



وأضافت “سيؤكد الرئيس إردوغان لنظيره الروسي على أهمية إحلال السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة وسيعلن عن استعداده للوساطة وتقديم كل الدعم، بما في ذلك تنظيم مفاوضات مباشرة، لضمان السلام الدائم بين طرفي النزاع”.



وكذلك من المنتظر أن يبحث الزعيمان صفقة الحبوب والازمة الاوكرانية وملفات الغاز وقضايا أخرى بما فيها الملف السوري.