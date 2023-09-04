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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 12:46

النائب عز الدين: محور المقاومة بات قويا جدا وأهدافه قريبة التحقيق

النائب عز الدين: محور المقاومة بات قويا جدا وأهدافه قريبة التحقيق
وأوضح النّائب حسن عز الدين ان الرسائل جاءت من خلال تأكيد قيادات هذا المحور التّنسيق والتّرابط فيما بينها لمواجهة هذا العدو، وتقييمها لما يجري من مستجدّات في الموضوع السّياسي والعسكري والأمني ليس في لبنان والدّاخل الصّهيوني فحسب، بل على مستوى المنطقة بأكملها".

وأشار النّائب حسن عز الدين، إلى أنّ "هذا يؤكّد أنّ هذا المحور على جهوزيّة تامّة لاتّخاذ القرار المناسب في اللّحظة المناسبة".

وأكّد، ، أنّ "محور المقاومة اليوم بات قويًّا جدًّا، وباتت أهدافه قريبة التّحقيق أكثر من أيّ وقت مضى، لا سيّما لناحية زوال الكيان الموقّت، والّذي يساعد في ذلك الإسرائيليّون أنفسهم نتيجة التخبّط والانقسام الحاصل داخل هذا الكيان
رقم : 1079888
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