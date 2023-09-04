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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 12:58

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع: نحتاج إلى «أساليب» جديدة

زيلينسكي يقيل وزير الدفاع: نحتاج إلى «أساليب» جديدة
وجاء الإعلان خلال خطاب مسائي مصور، ممهداً الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني منذ بدء الحرب مع روسيا في شباط 2022. وهو يتزامن مع أنباء عن عدم تحقيق “الهجوم الأوكراني المضاد” النتائج المرجوة منه، في وقت يصبح فيه الوقت أكثر «ضيقاً» بالنسبة للقوات الأوكرانية، التي تلقت مساعدات غربية بكميات لن تتكرر “في الأشهر، بل السنوات المقبلة حتى”، بحسب العديد من المراقبين.

ويشغل ريزنيكوف منصب وزير الدفاع منذ تشرين الثاني 2021، وهو أدى دوراً في حصول أوكرانيا على مساعدات عسكرية غربية بمليارات الدولارات. وفي وقت سابق، طاولت وزارتَه اتهاماتٌ بالفساد، وصفها هو بأنّها تهدف إلى “التشهير”.

وفي السياق، قال زيلينسكي: «قررت تغيير وزير الدفاع الأوكراني. لقد أمضى أولكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يوماً في الحرب الشاملة»، مضيفاً “أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى أساليب جديدة، وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع برمته”.

ويتعين، حالياً، على البرلمان أن يوافق على تغيير وزير الدفاع، فيما من المرجح أن يحظى القرار بدعم أغلبية المشرعين في البرلمان الأوكراني. كما قال زيلينسكي إنه يتوقع أن يوافق البرلمان على تعيين عمروف في منصب وزير الدفاع. ويرأس عمروف (41 عاماً) “صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية”، منذ أيلول 2022، وهو أدى دوراً في عدد من المفاوضات الحساسة في زمن الحرب، ومنها المباحثات الخاصة باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وتزامناً مع ذلك، لوح أحد أعضاء البرلمان الأوكراني بإمكانية تعيين ريزنيكوف، الذي يتحدث الإنجليزية بطلاقة، “سفيراً لبلاده في لندن”.
 
رقم : 1079889
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