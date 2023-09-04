الرئيس الايراني: مقاومة الدول الإفريقية ضد الاستعمار دليل على صحوتها

وخلال لقائه اليوم الاثنين مع وزيرة خارجية بوركينافاسو اولويا رومبا، اعلن رئيس الجمهورية استعداد الجمهورية الإسلامية الایرانية لنقل تجاربها وانجازاتها للدول الأفريقية،

وأشار آية الله السيد إبراهيم رئيسي خلال هذا اللقاء الى علاقات إيران الطيبة مع كافة الدول الإفريقية بعد انتصار الثورة الإسلامية، وأشاد بوقوف هذه الدول ومقاومتها ضد الاستعمار والإرهاب، معتبرا ذلك علامة صحوة ويقظة وإدراكا دقيقا لاحتياجات هذه الدول اليوم.

واعتبر رئيس الجمهورية تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين فعالا في تسهيل وتسريع تبادل القدرات المتبادلة وتحسين مستوى العلاقات وتوسيع التعاون، معلنا استعداد الجمهورية الإسلامية الایرانية لنقل تجاربها وانجازاتها للدول الصديقة وخاصة في أفريقيا.

نستلهم من مقاومة الثورة الإسلامية مواجهة الغطرسة والهيمنة

بدورها أكدت وزيرة خارجية بوركينافاسو، أولويا رومبا في هذا اللقاء بأن الدول الأفريقية بما فيها بوركينافاسو تستلهم من مقاومة الثورة الإسلامية مواجهة الغطرسة والهيمنة مشيرة الى ان تفعيل المحاور للتعاون مع إيران هي من اهم المواضيع المدرجة على جدول اعمال وزارة الخارجية.

واعتبرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية صديقة وشقيقة لبلادها مشيرة الى ان بلادها مهتمة بتعزيز التعاون الثنائي المتبادل مع ايران.