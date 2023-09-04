كوهن يلتقي بولي عهد النظام البحريني

واخبر كوهين في تصريح باجتماعه مع ولي عهد البحرين وقال: "ناقشنا خلال الاجتماع مختلف التحديات الإقليمية والتزام دولتينا بأهمية دعم اتفاقية التجارة الحرة ومشاريع التعاون بين الشباب من إسرائيل والبحرين" حسب تعبيره.

وأضاف: انه شكر ولي العهد البحريني على دوره في دعم ما اسماه "اتفاقيات إبراهيم".

وادعى في تصريح مضحك مبكي بان الاتفاقية "غيرت وجه الشرق الأوسط وساهمت في استقرار ورخاء شعوب المنطقة". واضاف انه أبلغ ولي العهدالبحريني تطلع كيانه إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع مع جميع دول المنطقة.

ووقعت الإمارات والبحرين في عام 2020 اتفاقية مخزئة لتطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانضم المغرب والسودان بعد ذلك إلىهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي كان ينظر لبعض الدول العربية كبقرة حلوب وأعلن ذلك بوضوح.

وجاء هذا التطبيع وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقى جاثمة على كرسي الحكم.