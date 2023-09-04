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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 18:00

العراق يلقي القبض على 4 عناصر من"داعش"

العراق يلقي القبض على 4 عناصر من"داعش"
وأشار بيان من خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى أنه "ضمن سلسلة عمليات نوعية، ألقت وحدة من الجهاز القبض على إرهابي في مدينة كركوك، وإرهابيين اثنين في منطقتي بازيان وجمجمال بالسليمانية". 
 
وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"،  من بين المقبوض عليهم، عنصر كان يشغل منصب "خبير متفجرات في القاطع الشمالي لداعش". 
 
وفي 16 آب/أغسطس الماضي، قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: "بناءً على معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكّن طيران القوة الجوية من تدمير وكر لعصابات داعش بضربة جوية بواسطة طائرات (F-16) في وادي زغيتون ضمن قيادة عمليات كركوك".
 
وفي حزيران/يونيو الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، انطلاق المرحلة الـ6 من عملية "سيوف الحق"، التي تهدف إلى تطهير الأراضي العراقية من بقايا الإرهاب وتأمين الحدود.
 
وأشار بيان الإعلام الأمني العراقي إلى أنّ هذه المرحلة "تهدف إلى تنفيذ ضربات استباقية للإرهاب والخارجين عن القانون".
 
وفي الشهر نفسه، أفادت الاستخبارات العسكرية العراقية للميادين بأنّ "القوة الجوية للجيش العراقي استهدفت مسلحين من تنظيم "داعش" في سلسلة جبال حمرين شرقي العراق، استكمالاً للمرحلة الخامسة من عملية "سيوف الحق" التي أطلقتها في المحافظات العراقية.
 
وقبلها، أكد رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني أنّ "السيطرة على الوضع الأمني توجب الاستمرار بالتدريب ورفع الجاهزية"، وحيّا جهاز مكافحة الإرهاب على أعماله البطولية. 
 
وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، وبعد نحو 4 سنوات من المواجهة مع تنظيم "داعش" الإرهابي، أعلن العراق تحرير كامل أراضيه منه، إذ كان التنظيم الإرهابي يسيطر على نحو ثلث أراضي البلاد.
 
وبعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، تكافح السلطات الأمنية العراقية للقضاء على فلوله، في مدن نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وأطراف بغداد.
 
واحتل التنظيم الإرهابي على مر السنين مساحات واسعة من العراق وسوريا، وأكّدت السلطات العراقية أكثر من مرة، التزامها بالقضاء على الجماعات الإرهابية في البلاد، وحصر السلاح في يد الدولة.
رقم : 1079927
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