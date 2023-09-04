الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 18:07

رئيسي: التعاون بين ايران والسعودية سيحد من نطاق التدخلات الأجنبية

رئيسي: التعاون بين ايران والسعودية سيحد من نطاق التدخلات الأجنبية
والتقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، برئيس الجمهورية السيد رئيسي ، اليوم الإثنين، وذلك عشية مغادرته إلى الرياض لبدء اعماله.
 
وفي هذا اللقاء، أكد السيد إبراهيم رئيسي على نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير وتعزيز العلاقات مع جيرانها، وذكر ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية هما دولتان مؤثرتان في المنطقة والعالم الإسلامي، داعيا إلى استخدام الطاقات المتوفرة لتطوير العلاقات بين طهران والرياض.
 
وقال رئيسي: "إن التعاون بين إيران والسعودية وزيادة التعاون بين دول المنطقة في الإطار الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال قضايا العالم الإسلامي على المستويين الحكومي والشعبي من شأنه أن يعزز موقف الدول الإسلامية في المعادلات الإقليمية والعالمية وسيحد من نطاق التدخلات الخارجية."
 
هذا وقد اعلن سفير إيران الجديد لدى السعودية، علي رضا عنايتي، فق وقت مبكر من اليوم الإثنين، انه سيغادر البلاد إلى الرياض غدا الثلاثاء، قائلا: "التقيت بوزير الخارجية وتلقيت توصياته فيما يتعلق بتطوير وتعزيز العلاقات مع السعودية".
رقم : 1079928
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
4 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
4 أيلول 2023
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
4 أيلول 2023
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
3 أيلول 2023
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
2 أيلول 2023
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
1 أيلول 2023
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
1 أيلول 2023
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
1 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى