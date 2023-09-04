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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 18:10

تصعيد جديد في جبهات اوكرانيا وروسيا وتبعات الهجوم المضاد

تصعيد جديد في جبهات اوكرانيا وروسيا وتبعات الهجوم المضاد
وزارة الدفاع الروسية افادت بان عملياتها في اوكرانيا شهدت أول إطلاق لصاروخ كينجال فرط الصوتي من مقاتلة سو اربعة وثلاثين بعد أن اقتصر استخدامه على مقاتلات ميغ واحد وثلاثين.
 
كما اعلنت في بيان ان طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود دمرت اربعة زوارق حربية أميركية الصنع تابعة للجيش الأوكراني في الجانب الشمالي الغربي للبحر الاسود، مشيرة الى ان الزوارق كانت تقل مجموعات إنزال أوكرانية وكانت تتجه نحو منطقة غرب شبه جزيرة القرم.
 
بيان اخر للوزارة افاد باسقاط قوات الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين فوق البحر الاسود ومنطقة كورسك جنوب البلاد على الحدود مع غرب اوكرانيا ما تسبب باشتعال النيران في مبنى غير سكني، بحسب سلطات المنطقة. تزامن ذلك مع هجوم روسي واسع بالمسيرات على جنوب وشرق اوكرانيا.
 
الدفاعات الجوية الأوكرانية اعلنت اعتراض ثلاثة وعشرين مسيرة من اصل اثنين وثلاثين في مقاطعة دنيبرو ومدينة اوديسا. وقالت انها دمرت سبعة عشرة منها كانت تحاول مهاجمة موانئ أوديسا.
 
وفيما تحدثت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في المدينة قالت بلدية اوديسا ان الهجوم الذي استمر لاكثر من ثلاث ساعات استهدف ميناء اسماعيل أحد المينائين الرئيسيين لتصدير الحبوب على نهر الدانوب، مؤكدة اصابة بعض المسيرات اهدافها ما اسفر عن أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية واندلاع نيران بعدة مبان.
 
اما على الجبهات الشرقية فقد اعلنت وزارة الدفاع الاوكرانية ان قواتها استعادت السيطرة على ثلاثة كيلومترات من الأراضي قرب باخموت الأسبوع الماضي بعد يوم على اعلانها تحقيق تقدم على محور زابوروجيا.
 
تطورات تأتي فيما أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف من منصبه فيما عين رستم أوميروف وزيرا جديدا للدفاع في خطوة مفاجئة ربطها مسؤولون روس بفشل الهجوم المضاد.
رقم : 1079930
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