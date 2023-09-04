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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 19:18

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة مكافحة كل أشكال الفساد

الرئيس العراقي يؤكد ضرورة مكافحة كل أشكال الفساد
وقال بيان لرئاسة الجمهورية :ان"رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، زار اليوم مبنى محافظة السليمانية، حيث كان في استقباله محافظ السليمانية هافال أبو بكر".
 
واضاف البيان انه"جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الخدمية والإدارية في المدينة، حيث أكد الرئيس ضرورة بذل الجهود لمكافحة كل أشكال الفساد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدا دعمه لكل المساعي الرامية لإقرار قانون النفط والغاز بالشكل الذي يحفظ حقوق جميع العراقيين".
 
وتابع البيان، ان"رئيس الجمهورية اطلع على مكتبة المحافظة، مبيناً أهمية انشاء مراكز ثقافية تعرف بالثقافة الكردية وتاريخها، فضلاً عن الحفاظ على الآثار الموجودة في المحافظة والاهتمام بالمتحف الخاص بها".
 
وختم البيان، ان" المحافظ هافال أبو بكر أعرب عن شكره لرئيس الجمهورية على زيارته المهمة، مؤكداً استمرار المحافظة بكافة دوائرها بالعمل على توفير الخدمات للمواطنين وبما يحقق تطلعاتهم بالاستقرار".
رقم : 1079938
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