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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 19:22

العراق/الحكيم يدعو لتشريع القوانين التي تتصدى للمخدرات

العراق/الحكيم يدعو لتشريع القوانين التي تتصدى للمخدرات
وقال السيد الحكيم، في بيان:" التقينا الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الشيخ حميد شهرياري، وتبادلنا التعازي بمناسبة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) الأليمة".
 
وثمن السيد الحكيم،" التنسيق العالي بين العراق والجمهورية الإسلامية في إنجاح هذه الزيارة، واستقبال الزائرين وتفويجهم العكسي".
 
وأكد،" ضرورة الحفاظ على الوحدة الإسلامية بين المذاهب الإسلامية، ودور أتباع أهل البيت (عليهم السلام) فيها"، داعيا، إلى أن" يكونوا محور هذه الوحدة وأساس ديمومتها"، كما بين السيد الحكيم،" طبيعة التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية كالمخدرات والثقافات الدخيلة على المجتمعات"، مشددا على" ضرورة التصدي لها عبر تشريع القوانين اللازمة التي تقطع الطريق على أصحابها، وأيضا عن طريق تحصين الشباب المسلم فكريا وثقافيا".
 
وشدد أيضا على" أهمية تنسيق المواقف والتواصل بين الرموز الاجتماعية والدينية للمجتمعات الإسلامية"، وأكد،" ضرورة هذا التواصل في إدامة الحوار بين فرقاء المنطقة واستدامة الاستقرار فيها".
 
واستعرض السيد الحكيم خلال اللقاء،" طبيعة متغيرات الوضع العراقي"، حيث بين، أن" العراق يعيش حالة استقرار مقبولة على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، وحمّلنا الجميع مسؤولية إدامته لما له من دور فاعل ومؤثر في استقرار المنطقة والعالم".
 
رقم : 1079940
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