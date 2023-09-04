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الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 20:51

باكستان: الهجمات على كنائس ومنازل المسيحيين أثارتها الشائعات

باكستان: الهجمات على كنائس ومنازل المسيحيين أثارتها الشائعات
أفاد ثلاثة من مسؤولي الشرطة بأن المشتبه بهم الثلاثة المعتقلين اعترفوا بالتآمر وإلقاء صفحات من المصحف خارج منزل رجا أمير، الذي ألقي القبض عليه وشقيقه بعد أن اتهمهما مسلمون بتدنيس المصحف الشريف.
 
وقال مسؤولو الشرطة إن العقل المدبر المشتبه به هو برويز كودو، الذي اعتقد أن أمير كان على علاقة بزوجته وكان يعلم أن المسلمين سيستهدفون أمير إذا ألقى كودو الصفحات خارج منزله لإعطاء الانطباع بأن أمير قد دنس المصحف.
 
وكشفوا أن الرجال الثلاثة يواجهون الآن اتهامات بالتسبب في أعمال عنف وتوريط أمير وشقيقه زورا في قضية التجديف.
 
وتعرض ما لا يقل عن 17 كنيسة وما يقرب من 100 منزل لأضرار في الهجمات التي وقعت في 16 أغسطس في جارانوالا، وهي مدينة في إقليم البنجاب.
 
لم تقع إصابات، لكنها كانت واحدة من أكثر الهجمات تدميرا على المسيحيين في البلاد.
 
منذ ذلك الحين، قامت السلطات بإصلاح معظم الكنائس ووزعت آلاف الدولارات على ما يقرب من 100 عائلة دمرت منازلها أو تضررت. كما اعتقلت الشرطة ما يقرب من 200 مسلم لتورطهم في الهجمات.
 
بموجب قوانين التجديف الباكستانية، يمكن الحكم بإعدام أي شخص مذنب بإهانة الإسلام. وبالرغم من أن السلطات لم تنفذ بعد عقوبة الإعدام بتهمة التجديف، فإن مجرد الاتهامات في كثير من الأحيان يمكن أن تحرض الناس على العنف والإعدام خارج نطاق القانون.
رقم : 1079946
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