الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 4 أيلول 2023 ساعة 21:03

ابرز التطورات على الساحة السورية ٤-٩-٢٠٢٣

ابرز التطورات على الساحة السورية ٤-٩-٢٠٢٣
وشنت الطائرات الحربية الروسية، غارات على محيط قرية إحسم وبلدة الفطيرة ومقلع بلشون بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي على مخبأ تحت الأرض لهيئة تحرير الشام الإرهابية.
 
غارات جاءت بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف نفذته وحدات الجيش السوري على مناطق كفرعويد والفطيرة وحرش بينين بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ومواقع لهيئة تحرير الشام الإرهابية، على محور كفر تعال بريف حلب الغربي، ما أسفر عن مقتل عنصر من الهيئة الإرهابية.
 
واستهدافات مدفعية وصاروخية مكثفة نفذتها وحدات الجيش السوري على مواقع للمسلحين في محيط كنصفرة والبارة وكفرعويد والفطيرة وسفوهن في جبل الزاوية ومحاور سهل الغاب بريف حماة الغربي بالإضافة لاستهداف تحركاتهم في محيط كفرتعال كفرعمة بريف حلب الغربي.
 
واسقط عناصر الجيش السوري طائرة مسيرة للفصائل المسلحة على محور بلدة المشاريع بسهل الغاب شمال غرب حماة عبر استهدافها بالمضادات الأرضية.
 
و‏تصدى جنود الجيش السوري المرابطين في إحدى النقاط العسكرية بمحيط قرية عرب حسن بريف منبج شمال شرق حلب لهجوم المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا على المنطقة وقتلوا وجرحوا عدداً من عناصر الميليشيات مع إعطاب عربة مدرعة كانت بحوزتهم.
 
كما سيطرت قوات العشائر على كامل منطقة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي بعد اشتباكات عنيفة ضد "قسد" .
 
وهناك انباء تتحدث عن توجه العشرات من أبناء العشائر بمناطق سيطرة الدولة السورية لمنطقة الجزيرة لمساندة قوات العشائر في مواجهاتها ضد "قسد" التي هاجمت بلدات ذيبان والحوايج والشحيل خرجت بأرتال من قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية.
 
ووفدت تعزيزات عسكرية من بلدات وقرى "الشعيطات" وصلت بلدة "ذيبان" دعماً لقوات العشائر بمواجهة "قسد".
رقم : 1079947
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
4 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
4 أيلول 2023
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
4 أيلول 2023
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
3 أيلول 2023
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
مخاوف غربية وأمريكية من تزايد نفوذ مجموعة البريكس
2 أيلول 2023
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
لماذا تسعى أمريكا لتخفيض التوترات بين حزب الله و"إسرائيل"؟
1 أيلول 2023
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
التداعيات السياسية للقاء كوهين-المنقوش السري
1 أيلول 2023
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
رؤية سعودية جديدة.. هل تنتقل السعودية من الدعم إلى التطبيع بشكل علني ؟
1 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى