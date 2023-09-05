العدو الاسرائيلي نفذ حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات العدو شنت حملة اعتقالات في عدة مدن من الضفة المحتلة وشملت 8 مواطنين”، ولفتت الى انه “المعتقلين هم: الطالب في جامعة بيرزيت أمجد سلامة من مخيم الجلزون شمال رام الله، الطالب في جامعة بيرزيت مجد حجاج- البيرة، رائد محمد حمدان- عناتا شرق القدس، صلاح الدين محمد الجمزاوي- عناتا، وائل عبد الحفيظ الجمل- الخليل، صبر الطويل- مخيم الأمعري برام الله، عبدو البواب- مخيم الأمعري وعدي حمدان- مخيم الأمعري”.



يذكر ان العدو الاسرائيلي ينفذ بصورة شبه يومية حملات دهم واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية بهدف التضييق على الشعب الفلسطيني وسلبه الامن والاستقرار.