الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 أيلول 2023 ساعة 08:01

الدفاع الروسية: صد محاولة جديدة لاستهداف منشآت في موسكو بمسيرات

الدفاع الروسية: صد محاولة جديدة لاستهداف منشآت في موسكو بمسيرات
وقالت الوزارة في بيان نقلته “روسيا اليوم”، إن “أنظمة الدفاع الجوي تصدت لمحاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي جديد على منشآت داخل الأراضي الروسية، باستخدام طائرات مسيرة.

وفي نفس السياق أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين في منطقة كالوغا وفي منطقة إسترا بضواحي موسكو، كانتا تحاولان تنفيذ هجوم على موسكو.

وأضاف سوبيانين أن أحد المنشآت المدنية تعرض لأضرار جراء سقوط حطام مسيرة في منطقة إسترا بضواحي موسكو، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

ولضمان أمن وسلامة الطيران المدني في مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وشيريميتيفو في موسكو، تم تأخير حوالى 40 رحلة طيران للمغادرة والوصول، وإلغاء رحلتين.
رقم : 1080048
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
5 أيلول 2023
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
5 أيلول 2023
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
4 أيلول 2023
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
4 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
4 أيلول 2023
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
4 أيلول 2023
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
3 أيلول 2023
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني