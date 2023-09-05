سوريا.. الجيش الروسي يسلّم مشفى بصرى مستلزمات طبية ومساعدات غذائية

وشملت المساعدات أدوية ومواد تعقيم وموازين حرارة وغيرها من المستلزمات الضرورية.



كما تم توزيع 300 سلة غذائية، بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان.



يشار إلى أن مركز المصالحة الروسي يواصل تنفيذ العديد من المهام الإنسانية في مختلف مناطق سوريا.