أكثر من مليوني زائر إيراني عادوا إلى البلاد

وقال أحمد وحيدي خلال تفقده معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران : تم تجهيز البنية التحتية اللازمة لعودة زوار الأربعين مضيفا أن العديد من الحافلات تقوم بنقل الزوار من المناطق الحدودية إلى وجهات مختلفة.

وقال: كما أن خط سكة حديد خرمشهر جاهز لنقل زوار الأربعين الحسيني، ويستعد مطار آبادان لنقل الزوار من خلال زيادة رحلاته.

وصرح أن تقديم الخدمات للزوار في 8 معابر حدودية بين إيران والعراق سيستمر حتى نهاية شهر صفر.

وتابع وزير الداخلية قائلا : حتى الآن، دخل العراق أكثر من ثلاثة ملايين و800 زائر إيراني وأجنبي عبر المنافذ الحدودية الـ8 كما عاد إلى البلاد أكثر من مليوني شخص.