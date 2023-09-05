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الثلاثاء 5 أيلول 2023 ساعة 13:37

الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد الفلسطيني الشاب عايد ابو حرب

الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد الفلسطيني الشاب عايد ابو حرب
وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين قد اقتحمت فجر اليوم مخيم نور شمس، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ونشرت قناصتها على الأسطح.
 
ودمرت الجرافات الإسرائيلية الشارع الرئيس المحاذي لمدخل مخيم نور شمس، وعددا من المركبات. ودارت مواجهات عنيفة بين المقاومين الفلسيطينيين وجنود الاحتلال الذين استخدموا الأعيرةَ النارية وقنابل الغاز السام.
 
وفيم يلي نص بينا حركة الجهاد الإسلامي:
 
*بسم الله الرحمن الرحيم*
 
*بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي فــي فـلـسـطـيـن*
 
*نزف شهيدنا عايد أبو حرب ونشيد ببسالة مجاهدينا في التصدي والدفاع*
 
تزف حركة الجهاد الإسلامـي فــي فـلـسـطـيـن إلى جماهير أمتنا وشعبنا، شهيدها المجاهد: عايد سميح أبو حرب (21 عامًا)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام مخيم نور شمس بطولكرم.
 
إننا إذ نعزي عائلة الشهيد وأهلنا في طولكرم الإباء، لنؤكد أن مواصلة الاحتلال لن ينال من عزيمة شعبنا وبسالة مقاومينا، وسترتد جرائمه نارًا وجحيمًا، وإن دم الشهداء الطاهر سينجب المزيد من المقاتلين على طريق فلسطين.
 
نبارك لسواعد مجاهدينا في كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الذين استبسلوا في الدفاع عن أهلنا وتصدوا لعدوان الاحتلال وأفشلوا مخططه الغاشم، وندعو إلى تصعيد المقاومة في كل الساحات ثأرًا لشعبنا ومقدساتنا وحرائرنا وشهدائنا.
 
*حركـة الجهـاد الاسلامي فــي فـلـسـطـيـن - الضفة الغربية*
*الثلاثاء 20 صفر 1445هــ ، 5 سبتمبر 2023م*
رقم : 1080121
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