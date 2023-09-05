أردوغان يعلن موقفه تجاه قضية التطبيع مع سوريا

وقال أردوغان:"إنه على " النظام السوري التحرك وفق الحقائق على الأرض"، مشيرا إلى أنه "من المهم أن يبتعد عن التصرفات التي تلحق الضرر بهذا المسار".

واعتبر الرئيس التركي أن نظيره السوري بشار الأسد، "لا يبذل أي جهد بخصوص تطبيع العلاقات بين البلدين"، قائلا: "الأسد يراقب فقط من بعيد، ومن دون أن يبذل جهدا بخصوص الخطوات التي تتم بالصيغة التركية والروسية والإيرانية والسورية بشأن تطبيع علاقاتنا مع دمشق".

وأشار إلى أنه "لا يوجد حتى الآن موقف إيجابي من الجانب السوري، نأمل أن يأخذوا مكانهم على الطاولة معنا ومع إيران وروسيا في مواصلة العملية"، معتبرا أنه "على النظام السوري التحرك وفق الحقائق على الأرض.. ومن المهم أن يبتعد عن التصرفات التي تلحق الضرر بهذا المسار"، (مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق).

وأضاف الرئيس التركي: "من المهم تهيئة الظروف المناسبة في سوريا، للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، وإحياء العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة".