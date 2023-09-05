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الثلاثاء 5 أيلول 2023 ساعة 17:40
الرئيس العراقي:

التقارب الإيراني السعودي خطوة إيجابية لتعزيز الأمن في المنطقة

التقارب الإيراني السعودي خطوة إيجابية لتعزيز الأمن في المنطقة
وقال جمال رشيد اليوم الثلاثاء: إن التقارب بين إيران والسعودية خطوة إيجابية لتعزيز الامن والاستقرار والسلام، ونقدر الجهود التي بذلتها الصين والعراق من أجل ذلك التقارب.
 
وأضاف أن العراق يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي وإسهام الشركات العالمية في مجالات الإعمار والبناء وتطوير البنى التحتية والكهرباء والماء والطاقة والخدمات الأخرى.
 
وتابع أن العراق بحاجة لبناء طرق وجسور وسدود وكذلك سكك حديدية وغيرها من الأمور المتعلقة بتحسين البنية التحتية ويمكن للشركات الصينية أن تدعم العراق في هذا الصدد.
 
وبين رشيد أن: علاقاتنا مع الصين في تطور جيد، ونُقدر جهود الشركات الصينية والشركات العالميه الأخرى التي شاركت في عمليات إعمار العراق.
 
ولفت إلى أن: العراق عانى من الإرهاب لفترات طويلة، وندعو المجتمع الدولي إلى التعاون والتنسيق لمواصلة مكافحة الإرهاب.
رقم : 1080142
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