الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 5 أيلول 2023 ساعة 19:06

السعودية ترفض منح 'كوهين ومن يرافقه' تأشيرة دخول

السعودية ترفض منح
ذكرت قناة "13" العبرية ، مساء أمس الاثنين، أن "السعودية رفضت منح تأشيرة دخول للوزيرين "الخارجية والتربية"الإسرائيليين؛ الى اراضيها للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الذي تستضيفه الرياض..
 
ورغم سعي جهات إسرائيلية لمشاركة كوهين بشكل رسمي في المؤتمر المذكور، محاولة للتقدم خطوة نحو التطبيع مع السعودية ،الا ان"مسؤولين أمريكيين أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بأن"المطالبة بدخول الوزيرين الإسرائيليين إلى السعودية خطوة للتقدم في الاتصالات حول التطبيع بين الرياض وتل أبيب"،تضعها في وضع معقد".
 
فبعد ذلك إضطرت [إسرائيل] الى التراجع والإنسحاب عن مشاركتها في المؤتمر مخزية".
 
هذا وكان وزير الخارجية الإسرائيلي زعم، الشهر الماضي، أن التطبيع مع السعودية هو "مسألة وقت وحسب"، رغم أن السعودية أكدت مرارا على أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرهون بتطبيق مبادرة السلام العربية، التي تنص على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وانسحاب "الإحتلال الإسرائيلي" من هضبة الجولان السورية المحتلة.
رقم : 1080146
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
5 أيلول 2023
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
5 أيلول 2023
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني
5 أيلول 2023
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
زيارة الأربعين حركة متسارعة نحو ظهور الإمام الحجة (عليه السلام)
5 أيلول 2023
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
عبر الصحراء الغربية.. واشنطن تبحث عن نقاط ارتكاز جديدة
4 أيلول 2023
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
إمكانية التحرك العسكري الأمريكي من الخليج العربي إلى الأردن... الأسباب والدلالات
4 أيلول 2023
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
تنسيق غير مسبوق بين الفلسطينيين وحزب الله وإيران.. انعكاساته؟
4 أيلول 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة الإجرام المفرط بحق الأسرى
4 أيلول 2023
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
أبرز خطط وأهداف أمير عبد اللهيان في زيارته إلى سوريا ولبنان
4 أيلول 2023
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
مستشار الأمن القومي يبحث خلال استقباله مدير المعهد العراقي للحوار استعدادات العراق لمؤتمر المناخ الدولي
3 أيلول 2023
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
قائد الثورة: مسيرة الأربعين فرصة للتأمل في هدف وجهاد الامام الحسين (ع)
2 أيلول 2023
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
ما هي نسبة الاستخراج المتوقعة لإيران وقطر من حقل جنوب فارس المشترك؟
2 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فضيحة التطبيع تتسع .. مستقبل الدبيبة على المحك
عندما يتحول الحليف إلى نقمة.. إريتريا تهدد "اسرائيل"!!
خطة أمريكا الكبيرة في شرق سوريا
الوجود الأمريكي في اليمن يواجه بتحذير يمني