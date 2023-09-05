السفیر الإيراني الجديد لدی السعودیة يصل إلى الرياض

وصل سفیر إیران الجدید لدی السعودیة علي رضا عنايتي اليوم الثلاثاء إلى الرياض و كان في استقباله مسؤولين من الخارجية السعودية ومسؤولي السفارة الإيرانية.

وکان السفیر عنایتی قد أعلن قبل يومين أنه سيباشر عمله في الرياض بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

وكان عنايتي قد قال إن توسيع العلاقات بين إيران والسعودية سيترك تأثيرا إيجابيا على المنطقة والعالم الإسلامي ملفتا أن الجانبين الإيراني والسعودي عازمان على تطوير العلاقات الثنائية.

واتفقت إيران والسعودية في آذار/مارس الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

وقد توصلت إيران والسعودية في العاشر من آذار/مارس 2023، إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة بينهما.

كما و وصل سفير المملكة العربية السعودية لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي إلى طهران اليوم الثلاثاء.