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الثلاثاء 5 أيلول 2023 ساعة 20:40

الصراع في السودان..هل من افق للحل؟

الصراع في السودان..هل من افق للحل؟
 
بموازات المواجهات الميدانية المتواصلة منذ نيسان أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تتواصل التحركات الدبلوماسية لقادة كل من الطرفين لايجاد مخرج للأزمة.
 
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عاد من جوبا عاصمة جنوب السودان بعد محادثات اجراها مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ترمي الى بلوغ حل للأزمة. ويتطلع اطراف الصراع الى دور الوساطة التي تقوم بها دولة جنوب السودان باعتبارها الخيار الامثل للقيام بهذا الدور.
 
و جاءت زيارة البرهان لجنوب السودان وهي الثانية منذ اندلاع الصراع في البلاد بعد أيام على زيارته لمصر في التاسع والعشرين من اغسطس الماضي و الذي التقى خلالها بالرئيس المصر عبدالفتاح السيسي.
 
في الاثناء قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في تسجيل صوتي جديد منسوب إليه إن المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش ستنتهي قريباً جداً. وذكر دقلو في تسجيل صوتي على حسابه بمنصة اكس تويتر سابقاً، أن قوات الدعم السريع لا تسعى إلى سلطة، ولكنها ترغب في تخليص السودان من فلول النظام السابق.
 
ودعا ضباط وجنود الجيش السوداني إلى الكف عن قتال قواته والانضمام إلى ما وصفه بـخيار الشعب. كما كشف دقلو عن المباحثات التي جرت بينه وبين البرهان قبل اندلاع النزاع، مؤكّدًا أن قائد الجيش هو من بدأ الحرب وليست قوات الدعم السريع.واتّهم البرهان بالسعي لإعادة النظام السابق إلى السلطة، وبارتكاب جرائم حرب وإلصاق التهمة بقوات الدعم السريع.
 
من ناحيته، أعلن الجيش السوداني، أنه سيسلم اللجنة الدولية للصليب الأحمر مائتين وثلاثين أسيراً من قوات الدعم السريع، بينهم ثلاثين قاصراً. في حين ، استنكرت الخارجية السودانية لقاء بين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وممثل لقوات الدعم السريع في أديس أبابا، مؤكدة أن سفارة السودان في أديس أبابا ستعقد لقاء مع رئيس مفوضية الاتحاد للاحتجاج على الخطوة ومعرفة أسبابها غير المبررة، حسب بيان صدر عنها.
رقم : 1080152
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