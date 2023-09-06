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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 07:44

عبداللهيان يشكر العراق حكومة وشعبا للاقامة المهيبة لمراسم الاربعين

عبداللهيان يشكر العراق حكومة وشعبا للاقامة المهيبة لمراسم الاربعين
وافادت مصادر صحفية ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، اعرب في محادثة هاتفية مع نظيره العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره للمساعدة والترحيب وكرم الضيافة من لدن الحكومة والشعب العراقيين في الإقامة المهيبة لمراسم الأربعين العظيمة.

وأشار وزير الخارجية الايراني في هذا الاتصال الهاتفي إلى أهمية الأربعينية لمحبي وأتباع الإمام الحسين (ع) وأحرار العالم، معتبرا الإدارة الجديرة من قبل الحكومة وحسن الضيافة من لدن الشعب العراقي في اقامة هذا التجمع المليوني للزوار من مختلف البلدان مؤشرا على الاقتدار والاستقرار في البلد الشقيق والصديق العراق.

وبحث وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، خلال هذا الاتصال الهاتفي، العلاقات بين البلدين ، وأكدا على استمرار التعاون والتشاور في مختلف المجالات.
مصدر : وكالات
رقم : 1080212
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