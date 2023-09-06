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الأربعاء 6 أيلول 2023 ساعة 08:13

روسيا: لافروف وصل إلى جاكرتا للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا

روسيا: لافروف وصل إلى جاكرتا للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا
ورحب الجانب الإندونيسي بوزير الخارجية الروسي ترحيبًا حارًا واستقبله حرس الشرف، فيما قدمت فرقة محلية عروضًا فلوكلورية.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لافروف سيعقد في جاكرتا سلسلة اجتماعات مع الشركاء الإقليميين وممثلي المنظمات الدولية.

وتشمل قائمة المشاركين في مجموعة جنوب شرق آسيا الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين، بالإضافة إلى شركاء حوار "آسيان - روسيا"، أوستراليا والهند والصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان.

وانطلقت قمة "آسيان" في دورتها الـ43 في جاكرتا أمس، وعلى رأس جدول أعمالها قضيتا ميانمار، وبحر الصين الجنوبي.
رقم : 1080216
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