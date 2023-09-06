قوات الاحتلال تشن ححملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

بين حملات دهم واعتقال، وعمليات تجريف وتدمير، تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني، تجابه بمواجهات ومقاومة باسلة تمضي أيام وليالي الضفة الغربية والقدس المحتلتين.



وأفادت مصادر محلية أن حملة الاعتقالات تركزت في مخيم العروب شمال الخليل، وطالت 6 شبان، بعد مداهمات لعدة منازل، وسط مواجهات ضارية مع الشبان.



وذكرت المصادر أن المعتقلين هم: نادر الشريف، ومحمود ماضي، وعمر البدوي، وثائر عويضات، وآدم محفوظ، وبهاء جوابرة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر شفيق الريماوي من بلدة بيت ريما غرب رام الله، وإسحاق محاميد بعد اقتحام منزله من أطراف مخيم نور شمس بطولكرم.



أمّا على صعيد الهدم والتطهير العرقي، فأفادت المصادر أن قوات الاحتلال هدمت فجر اليوم الأربعاء، منازل ومنشآت في حي البقعان ببلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة.



وقالت مصادر مقدسية: إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت القرية عند الساعة الخامسة فجرا، وشرعت في هدم منشآت صناعية ومحل قطع سيارات، وبعض المباني، منها سكنية.



والليلة الماضية، أصيب مواطنان بالرصاص وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية وطبية أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة القنيطرة غرب البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وعدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، وجرى نقلهم إلى مركز طبي في البلدة.



وأشارت المصادر إلى أن قنابل الغاز التي أطلقها الاحتلال تسببت في اندلاع حريق في المنطقة، وتمت السيطرة عليه.

