لندن تؤكد تدمير الجيش الروسي لدبابة "تشالنجر 2"

جاء ذلك فيما قاله شابس لوكالة "سكاي نيوز"، حيث تابع: "أستطيع أن أؤكد ذلك"، وعندما سئل عما إذا كان من المخطط تعويض هذه الدبابة لكييف، أجاب شابس بالنفي.



وكان رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوروجيه فلاديمير روغوف قد أعلن عن تدمير أول دبابة "تشالنجر 2" في منطقة زابوروجيه، ونشر مقطع للدبابة المحترقة على مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك فقد تم الإعلان عدة مرات عن تدمير دبابات "ليوبارد" الألمانية، ومدرعات "برادلي" الأمريكية، فيما ذكرت "الغارديان" أن "تشالنجر 2" لم تدمر من قبل منذ 30 عاما، خلال حرب الخليج، وكان ذلك بنيران صديقة.



وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ومشاهد لإحراق الدبابة، المرجح أنها تتبع لواء المظلات الأوكراني رقم 82، فيما شوهدت "تشالنجر 2" وهي مدمرة بقصف مدفعي أثناء تقدمها نحو خط إطلاق النار.



وكانت لندن قد سبق ووعدت كييف بـ 14 دبابة "تشالنجر 2"، فيما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، مايو الماضي، أن الدبابات وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.